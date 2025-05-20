Parçalı Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2025 07:28

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği gerekçesiyle daha önce 2,2 milyar dolarlık fon kesintisi yaptığı Harvard Üniversitesine yönelik yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti açıkladı.

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine yaptırım

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanlığın, "yüksek öğretimde medeni hakları korumak için" adım attığı ve Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan üniversitelerden Harvard'ın, "antisemitik tutum ve ırka dayalı ayrımcılığı ele alma konusunda başarısız olduğu" savunuldu.

Üniversiteye yönelik yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni federal fon kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, Trump yönetiminin "kampüslerde ayrımcılığı tolere etmeyeceği ve federal fonların, tüm öğrencileri koruyacak kurumları desteklemesi gerektiği" kaydedildi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gazze Eğitim
Sıradaki Haber
Trump'tan Biden açıklaması: Daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:20
Trump'tan Biden açıklaması: Daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum
06:27
Katil İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Filistinliler göç ediyor
04:47
Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
04:07
Filistin: İngiltere, Fransa ve Kanada'nın Gazze'ye saldırıların durması çağrısı memnuniyet verici
01:00
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde, Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı
00:40
Macron: Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta
Katil İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Filistinliler göç ediyor
Katil İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Filistinliler göç ediyor
FOTO FOKUS
Cezaevine uyuşturucu madde taşıyan kedi böyle yakalandı
Cezaevine uyuşturucu madde taşıyan kedi böyle yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ