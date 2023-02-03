Helbling, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlanması sonrası düzenlenen toplantıda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 3 olan büyüme hızının özel tüketimdeki toparlanmanın etkisiyle 2023'te yüzde 5,2'ye çıkmasını öngördüklerini kaydetti.

Çin'in potansiyel büyümesini desteklemek için önemli yapısal reformların yeniden hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Helbling, "2023'te hala negatif olan çıktı açığı ve önemli aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Çinli politika yapıcıların makroekonomik politikalarda erken bir sıkılaşmadan kaçınması önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, IMF tarafından Çin'in 4. madde konsültasyonunun tamamlanmasına ilişkin yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınının ilk etkisinden etkileyici bir şekilde kurtulmasının ardından büyümesinin 2022'de önemli ölçüde yavaşladığı belirtildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin büyümesinin Kovid-19'un daha bulaşıcı varyantları, emlak krizinin çözülememesi ve küresel talepteki yavaşlama nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.