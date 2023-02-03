Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda basına kapalı olarak gerçekleşen zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmelere değindi.

Zelesnkiy, ülkesinde en ağır çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen Donbas bölgesinde Rus saldırılarına karşı mücadeleyi sürdürdüklerini aktardı.

"Uzun menzilli silahlar çabuk gelirse Donbas'ı özgürleştirmeye başlayacağız"

Bölgedeki Bahmut şehrini sonuna kadar savunmaya hazır olduklarını belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse Bahmut'u teslim etmeyecek. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bahmut'u kalemiz olarak görüyoruz. Silahların, özellikle uzun menzilli silahların gönderimi hızlandırılırsa, sadece Bahmut'tan (düşmanı) uzaklaşmakla kalmayacağız, 2014'ten beri işgal edilen Donbas'ı da özgürleştirmeye başlayacağız."

Zelenskiy, savaşın sürdüğü ülkesinin uluslararası yardımlara ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Her şey bizim elimizde. Biz hazırız, umarım siz de hazırsınız." diye konuştu.

Rusya intikam peşinde

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğu bölgelerini ele geçirmek istediğini savunan Zelenskiy, müttefiklerden silah yardımının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İstihbarat ve ordudan gelen bilgilere göre ülkenin doğusundaki baskının artacağına inanıyoruz. Rusya intikam istiyor ve tam olarak da başarısız olduğu yerlerde bunu yapmak istiyor. Doğuyu ele geçirmek istiyor. Bizim görevimiz ona bu fırsatı vermemek, ordumuzu uygun silahlarla güçlendirecek zamana kadar ona bu fırsat vermemektir."

Zelenskiy, Kiev'de bugün gerçekleşen zirvede ülkesinin AB ile entegrasyon süreci için bazı önemli kararların alındığı bilgisini paylaşarak, "Zirvenin önemli başarılarından biri, Ukrayna'nın Avrupa Birliği iç pazarına entegrasyonunda kaydedilen ilerlemeydi. 2023-2024 yılları için öncelikli eylemler planını onayladık. Bunun uygulanması, Ukrayna'yı fiilen AB üyesini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın amacı AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlatılmasıdır

Zirvenin başında konuşan Zelenskiy, Kiev'de bugün de siren seslerin çaldığını kaydederek, "Siren seslerine rağmen geldiğiniz, bu seslerden korkmadığınız ve bu savaşta bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Asıl amaçlarının Ukrayna'nın tam bir AB üyesi olması olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Hedefimiz kesinlikle açıktır. Bu, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasıdır. AB'nin, Ukrayna'nın katılımına ilişkin müzakerelere bu yıl hazır olacağına şimdiden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.