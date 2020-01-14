Dünya
İlk "uzay kurabiyesi" hazır14 Ocak 2020 Salı 11:54 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 12:04
ABD’li astronot Christina Koch uzay istasyonunda kurabiye pişirdi.
Astronot Koch, kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Zero G fırını kullanarak kurabiye pişirdi.
Koch, “Bu yıl Noel Baba için uzay kurabiyesi ve süt hazırladık” ifadesiyle kurabiyenin resmini sosyal medyadan yayınladı.
Kalan kurabiye hamuru ve fırın dünyaya geri gönderildi.
Etkinlikle, yerçekimsiz ortamda yiyecek pişirmek için tasarlanan Zero G fırını başarıyla test edilmiş oldu.
Kaynak: DHA
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