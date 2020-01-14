Dünya
Lübnan, BM Genel Kurulu'ndaki oy kullanma hakkını geri aldı14 Ocak 2020 Salı 11:48 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:52
Lübnan, Birleşmiş Milletler'e (BM) zorunlu mali katkı borcunu ödeyerek, Genel Kurul'daki oy verme hakkını tekrar elde etti.
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın BM'ye üyelik aidatını ödediğini ve böylece yeniden oy kullanma hakkına kavuştuğunu duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, aralarında Lübnan'ın da olduğu bazı ülkelerin aidatlarını son 2 yıldır ödemediklerini belirterek, oy verme haklarını kaybettiklerini duyurmuştu.
BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, son 2 yılda örgüte borcu, yaptığı ödemeden fazla olan bir ülke, BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor.
Kaynak: AA
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