Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın BM'ye üyelik aidatını ödediğini ve böylece yeniden oy kullanma hakkına kavuştuğunu duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, aralarında Lübnan'ın da olduğu bazı ülkelerin aidatlarını son 2 yıldır ödemediklerini belirterek, oy verme haklarını kaybettiklerini duyurmuştu.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, son 2 yılda örgüte borcu, yaptığı ödemeden fazla olan bir ülke, BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor.

Kaynak: AA