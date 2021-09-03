Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 22:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlk kez fırlatılan roket test uçuşunda patladı
ABD'de California'daki uzay üssünden fırlatılan Alpha roketi, fırlatıldıktan birkaç dakika sonra patladı.
ABD özel havacılık şirketi Firefly Aerospace şirketinin fırlattığı Alpha roketi, test uçuşunda sınıfta kaldı.
California'daki uzay üssünden fırlatılan ve 2 dakika 30 saniye boyunca yoluna devam eden roket, Büyük Okyanus üzerinde alev topuna döndü. Ardındaysa yoğun kül bulutu bıraktı.
Şirket yaşanan aksiliğe ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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