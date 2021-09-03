Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken: Kabil Havalimanı'nın açılması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika Afganistan Kabil Türkiye- ABD İlişkileri ABD Katar
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