Afganistan'da Taliban'a direnişin en önemli merkezi Pencşir'deki Peryan ilçesinde Taliban kontrolü sağladı.

Taliban’ın Peryan'ı ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Afganistan'ın 34 vilayetinden biri olan ve Taliban'ın kontrolüne geçmeyen Pencşir'de direniş devam etmiş; Taliban, direnişi kırmak için Pencşir'e gönderilen üyelerince vilayetin kuşatıldığını duyurmuştu.

Bölgedeki son gelişmeleri Ahmet Görmez aktardı.

TRT Haber ekibi Afganistan'da.@trthaber spikeri Ahmet Görmez silah seslerinin duyulduğu bölgeden son durumu aktardı. pic.twitter.com/UU3kIVNqhq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2021

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