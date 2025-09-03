Açık 18.5ºC Ankara
Dünya
New York Post 03.09.2025 06:57

İki içecek saç dökülmesi ve erken beyazlamayı tetikliyor

Yeni yayımlanan bir bilimsel derleme, aşırı tüketilen bazı içeceklerin saç sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, şekerli içecekler ve alkol, saç dökülmesi ve erken beyazlama riskini artırıyor.

İki içecek saç dökülmesi ve erken beyazlamayı tetikliyor
[Fotograf: AFP]

Bardaktaki içeceğiniz, başınızdaki saçlara zarar veriyor olabilir.

Yeni bir bilimsel derleme, Amerika’da en çok tüketilen iki içeceğin saç dökülmesi ve erken beyazlamayı tetikleyebileceğini ortaya koydu. Ama umut var: Yaygın bulunan basit bir takviye saçlarınızı korumaya yardımcı olabilir.

Haftada 3,5 litreden fazla şekerli içecek tüketiminin özellikle erkeklerde saç dökülmesiyle ilişkili olduğu belirtildi. Uzmanlar, fazla şekerin saç derisinde yağ üretimini artırarak iltihap ve tahrişe yol açtığını, bunun da saç köklerine zarar verdiğini ifade ediyor.

Alkolün ise vücudu susuz bıraktığı, besin emilimini bozduğu ve hormon dengesini olumsuz etkilediği, ayrıca oksidatif stresi artırarak saç köklerini ve saç rengini veren melanin üretimini zedelediği kaydedildi.

Çözüm: D vitamini ve dengeli beslenme

İncelenen beş farklı çalışmada, D vitamini seviyelerinin yüksek olmasının saç dökülmesini azalttığı ve saç büyümesini desteklediği görüldü. Araştırmacılar ayrıca demir, protein, soya ürünleri ve brokoli ile lahana gibi sebzelerin de saç sağlığına katkı sağladığını belirtiyor.

Uzmanlar, takviyelerin yanı sıra gerekli durumlarda ilaç tedavisi, lazer uygulamaları ve saç ekimi gibi yöntemlerin de devreye girebileceğini hatırlatıyor.

Dermatolog Dr. Susan Massick, “Saç dökülmesi belirginleşmeden önlem almak önemlidir” uyarısında bulundu.

