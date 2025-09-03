Birçok ülkeden heyelan felaketi yaşayan Sudan'a başsağlığı mesajları

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan hükümetine ve halkına Cebel Marra'daki heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sudan ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Katar

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misned, Sudan Geçiş Egemenlik Konseyi İnsani İşler Danışmanı ve İnsani Acil Durumlar Yüksek Ulusal Komitesi Başkanı Es-Sadık İsmail Mahmud ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve özellikle insani alanda bu ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi yolları ele alındı.

Görüşme sırasında, heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Misned, Katar'ın Sudan halkına bu felaketin etkileriyle mücadelede tam destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Mahmud da çeşitli alanlarda Sudan halkına sağladığı sürekli destekten dolayı ülkesi adına Katar'a teşekkür etti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'la dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, Mısır'ın, yıkıcı heyelanların kurbanları için Sudan hükümetine, yönetimine ve halkına en içten başsağlığı dileklerini sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Mısır, bu acı trajedide Sudan hükümeti, yönetimi ve kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit ediyor ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için Sudan'a en derin taziyelerini iletti.

Bu acı trajedide Ürdün'ün Sudan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğuna işaret eden Mecali, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziye dileğinde bulundu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'da yaşanan heyelan sonrası Kuveyt'in Sudan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar dileğinde bulunuldu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise heyelan dolayısıyla Sudan halkına başsağlığı dileğinde bulunularak, Sudan ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, BAE'nin bu zor koşullarda Sudan halkının yanında olduğu yinelendi.

Sudan Egemenlik Konseyi, dün ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti, Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Konseyden yapılan açıklamada, "Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden masum vatandaşlarımızı derin bir üzüntü ve kederle anıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Bölgeyi kontrol eden isyancı Sudan Kurtuluş Hareketi-Abdulvahid Nur kanadına bağlı sivil otoritenin yaptığı açıklamada da yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymasının Tirsin köyünü tamamen yok ettiği ve 1000'den fazla kişiden yalnızca bir kişinin kurtulduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Tirsin köyü sakinlerini derin üzüntü ve kaygıyla takip ediyoruz. Ağustos ayının son haftasında etkili olan yoğun yağışlar büyük ve yıkıcı heyelanlara yol açtı. İlk bilgilere göre köyün tamamı yok oldu."

Sudan'da temmuz-ekim aylarındaki sağanak döneminde her yıl yüzü aşkın kişi sel ve taşkınlarda hayatını kaybediyor, binlerce ev ve tarım alanı zarar görüyor.