AA 02.09.2025 22:47

Almanya'dan "Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planımız yok" mesajı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin şu anda Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planı olmadığını duyurdu.

Almanya'dan "Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planımız yok" mesajı
[Fotograf: AA]

Başbakan Merz, Sat1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Birçok soruya ancak en azından ateşkes sağlandıktan sonra cevap verilebilir. O zamana kadar Ukrayna'ya kesinlikle asker gönderilmeyecek." dedi.

Şansölye Merz ayrıca, Ukrayna'nın müttefikleri arasında ateşkes ve ardından barış anlaşması sonrası döneme ilişkin olası güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin halen devam ettiğini hatırlattı.

Berlin'in bazı çekinceleri olduğunu ve nihai kararın Alman Parlamentosu tarafından alınması gerektiğine işaret eden Merz, “O zaman Rusya ile yapılan anlaşmanın nasıl olduğunu incelememiz gerekecek. Bu, Rusya'ya karşı yapılamaz, ancak Rusya ile birlikte yapılabilir. Dolayısıyla, muhtemelen oldukça uzun bir süre boyunca aşılması gereken birçok engel var." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir barış zirvesi düzenlenmesi ihtimaline ilişkin soruya şüpheyle yaklaşan Merz, Putin'in güç kazandığını ve şu anda müzakerelere katılmak için yeterli baskı altında olmadığını belirtti.

Merz, Putin için, "ABD Başkanı'nın (Donald Trump) kendisiyle nasıl başa çıktığını görüyor. Diğer dünya liderlerinin, örneğin Şanghay zirvesinde olduğu gibi, kendisiyle nasıl başa çıktığını görüyor." dedi.

Alman Başbakan, Batılı ülkelerin daha güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak Moskova üzerindeki baskıyı artırabileceğini savundu ve bunun ancak ABD yönetiminin aktif desteği ile başarılı olabileceğini kaydetti.

Almanya Ukrayna Rusya
