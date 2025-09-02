Açık 23.4ºC Ankara
Dünya
AA 02.09.2025 21:48

ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla yaptırım uygulandığı bildirildi.

Söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı kaydedildi.

Açıklamada bu durumun hem ağın başında bulunan Irak ve Saint Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan iş insanı Waleed al-Samarra'ya hem de İran'a yüz milyonlarca dolarlık gelir sağladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Irak'ın "teröristler için güvenli bir sığınak" haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle ABD'nin İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını anlattı.

Petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarına dikkati çeken Bessent, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD İran ABD İran ilişkileri
OKUMA LİSTESİ