Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2025 21:44

Pakistan'da patlama: En az 4 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da patlama: En az 4 kişi hayatını kaybetti

Polis yetkilileri, patlamanın, eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini açıkladı.

Dawn gazetesine konuşan Ketta Hastanesi Sözcüsü Dr. Waseem Baig, patlama nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel televizyon kanalı Samaa News'in görüntülerinde, yaralıların polis araçları ve özel araçlarla hastanelere taşınması yer aldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu miting, eyaletin eski Başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de 14 Ağustos'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin sayısı 76 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:53
İngiltere'de vize süresi dolan yabancı öğrencilerin sınır dışı edileceği uyarısı yapıldı
21:50
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
21:47
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor
21:33
Babaanne şiddetine maruz kalan çocuk ve kardeşi devlet korumasına alındı
21:21
Karabük'te orman yangını
21:21
BM: Gazze'de 14 Ağustos'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin sayısı 76 bini geçti
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ