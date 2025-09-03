AB, tırnak salonlarında tırnak jeli kullanımını yasakladı

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) adlı bu madde, jel ve hibrit ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağlıyor.

Daha önce yalnızca profesyonel kullanım için izin verilen TPO, artık hiçbir şekilde kullanılamayacak. Bu kararı duyuran Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın tüm ortamlarda geçerli olduğunu açıkladı.

TPO, şu anda ABD’de serbest ve Birleşik Krallık’ta 2026’dan itibaren yasaklanacak. Avrupa’daki düzenleyiciler, hayvan deneylerinden elde edilen bulgulara dikkat çekiyor. Ancak mevcut kullanım seviyeleri göz önüne alındığında insan sağlığı açısından doğrudan bir risk olup olmadığı net değil.

Avrupa Birliği, genellikle olası risklere karşı daha sıkı önlemler alıyor ve insan üzerinde kesin kanıt beklemeden, teorik tehlike barındıran maddeleri yasaklama yoluna gidiyor.

1 Eylül itibarıyla AB genelinde TPO içeren ürünlerin dağıtımı tamamen duracak. Kuaför ve güzellik salonlarına, ellerindeki ürünleri kontrol etmeleri, TPO içerenleri kullanmayı bırakmaları, doğru şekilde imha etmeleri ve yeni siparişlerde tedarikçilerden TPO’suz ürün garantisi almaları çağrısı yapıldı. Ayrıca salonların güvenilir distribütörlerden alışveriş yapması tavsiye edildi.

Tüketicilere ise, gittikleri salonlarda kullanılan ojelerin içeriklerini sormaları öneriliyor. Zaten TPO içeren ojeler yalnızca profesyonel kullanım için üretilmişti; bu nedenle 1 Eylül’den sonra piyasada bulunmaması gerekiyor.

Jel ojeler, uzun süre kalıcı olması ve kolay kolay soyulmaması nedeniyle tercih ediliyor.

ABD’deki FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), tüketicilere ürün etiketlerini okumalarını, ojeleri iyi havalandırılan ortamlarda uygulamalarını ve kullanım talimatlarını dikkatle takip etmelerini öneriyor.