IKBY'deki seçim sonuçları belirsizliğini koruyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, geçen pazar günü yapılan milletvekili seçimi sonuçlarının açıklanması için zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şu ana kadar 450 şikayet aldıklarını açıkladı.

Komisyon Başkanı Hındırin Muhammed Salih, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarının açıklanması ve bazı siyasi partilerden gelen şikayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

IKBY'de 72 saat içerisinde açıklanması gereken ancak belirsizliğini koruyan seçim sonuçlarına değinen Salih, "Komisyon, tüm sandıklarda detaylı olarak inceleme yapıyor. Seçim sonuçlarını doğru bir şekilde açıklamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerekli tüm incelemeler yapıldıktan sonra ilk seçim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Salih, sonuç ilanına ilişkin net bir tarih vermedi.

Siyasi parti ve bağımsız adaylardan gelen şikayetlerin çözüme kavuşması için de süreye ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Salih, çeşitli nedenlerle kendilerine 450 şikayetin ulaştığını kaydetti.

Salih, seçimlerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.

IKBY'de 3 milyon 88 bin seçmenin yer aldığı Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentindeki vatandaşlar, 111 milletvekilini seçmek için geçen pazar günü sandık başına gitmişti.

Sandıklar kapandıktan kısa bir süre sonra, IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Yeni Nesil Hareketi, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti.

Seçim komisyonu, 4 kentteki katılım oranının yüzde 57 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA