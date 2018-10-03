Filistin'de her 3 kişiden 1'i sağlıklı içme suyuna erişemiyor

Filistin İstatistik Kurumu, nüfus, konutların koşulları ve güvenilir içme suyuna erişim istatistiklerini içeren bir rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'deki ailelerin sadece yüzde 11'inin güvenilir içme suyuna sahip olduğu, bu oranın da her 10 aileden birine denk geldiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Batı Şeria'daki ailelerin yüzde 95'inin güvenilir içme suyu kaynaklarına erişebildiği aktarıldı.

Filistin genelinde ise (Batı Şeria ve Gazze) ailelerin yüzde 62'sinin güvenilir içme suyuna erişebilecekleri yerlerde oturdukları ifade edilen raporda, güvenilir içme suyuna erişenlerin oranının kentlerde yüzde 58, kırsal alanlarda yüzde 94 ve kamplarda yüzde 44 olduğu bilgisi verildi.

Filistin'de nüfus: 4 milyon 781 bin

Raporda, Filistin'in 2017’de nüfusunun 4 milyon 781 bin olduğu belirtilerek, nüfusun yüzde 77'sinin kentlerde, yüzde 15'inin kırsalda ve yüzde 8'inin mülteci kamplarında yaşadığı duyuruldu.

Filistin'deki nüfus yoğunluğunu da paylaşan İstatistik Kurumu, kilometre başına düşen insan sayısının 794 olduğunu açıkladı.

Rapora göre, Filistin'de halkın yüzde 62'si apartmanlarda yaşarken, yüzde 38'i kendisine ait müstakil evlerde kalıyor.

Bölgesel olarak ise, Batı Şeria'da oturanların yüzde 54'ü apartmanda yaşarken, bu oranın Gazze'de yüzde 77 olduğu belirtildi.

Gazze 2020'de insan yaşamı için elverişli olmayacak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) geçen yıl yayımladığı raporda, Gazze'nin 2020 yılında başta su ve elektrik olmak üzere içinde bulunduğu krizler nedeniyle insan yaşamı için elverişli bir yer olmayacağı kaydedilmişti.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de deniz, yeraltı ve kanalizasyon sularının karışması nedeniyle güvenilir içme suyu konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Kaynak: AA, Filistin İstatistik Kurumu