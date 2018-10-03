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Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: Seni biz koruyoruz, bedelini öde

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e destek olduklarını, bu yüzden Selman'a bunun bedelini ödemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

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Trumptan Suudi Arabistan Kralına: Seni biz koruyoruz, bedelini öde

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etti.

Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun'." dedi.

Trump, Kral Selman ile ne zaman konuştuğuna dair bilgi vermedi.

ABD Başkanı'nın Kral Salman ile en son cumartesi günü telefonda görüştükleri belirtilmişti.

Kaynak: AA

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