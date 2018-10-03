"Şiddet oyunları çocukları ve gençleri saldırgan yapıyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) internetteki şiddet içerikli bilgisayar oyunlarına yönelik yürütülen 7 yıllık bilimsel araştırma sonuçlandı.

Çalışmaya çeşitli ülkelerden ve kültürlerden yaşları 9 ile 19 arasında 17 bin denek katıldı.

Araştırma sırasında şiddet oyunları oynayan deneklerin, sonrasında nasıl davranışlar sergilediği gözlemlendi.

Çocukların oyun sonrasında sergilediği kavga, vurma, itme gibi davranışları kaydedildi.

Araştırma, şiddet oyunu oynama ile sonrasında sergilenen fiziksel saldırganlık arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

"Şiddet eğilimi beyaz ırkta daha fazla"

Saldırgan davranışlar etnik gruplar arasında da farklılık gösterdi.

Aynı oyunları oynayan çocuklar arasında en fazla saldırganlığı beyaz ırk sergiledi.

Asyalı çocuklar arasında saldırganlık eğilimi ise daha az gözlendi.

Batı'daki aşırı bireyselciliğin bunda etkili olabileceği kaydedildi.

Uzmanlar şiddet içerikli oyunların gençlerde içki ve sigara kullanımını da olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber