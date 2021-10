ABD Deniz Destek Faaliyeti Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üsse bomba yerleştirildiğibe dair isimsiz bir ihbar yapıldı. Açıklamanın ardından üs güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.

Üs yakınlarında aynı zamanda bir keskin nişancının konuşlandığı bilgisi de söz konusu ihbarda paylaşıldı.

Halk bölgeden uzaklaştırıldı

ABD’deki donanma üssünün resmi Twitter hesabından bildirdiğine göre, Bethesda Deniz Destek Faaliyeti'ndeki (NSAB) tüm personele korunaklı bir yere sığınmaları tavsiye edildi. Halkın bölgeden uzak durması istendi.

1/2 - 0925, 20OCT21: At approximately 8:45 a.m., the installation received a phone call from an anonymous source stating there is a bomb at or near Building 10. Security personnel have responded to the scene.