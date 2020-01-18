İdlib'de ateşkes süreci nasıl işliyor, diplomatik süreç sahaya nasıl yansıyor?

TRT Haber ekibi, süreci yakından takip için bölgeye gitti, son durumu görüntüledi. İdlib'de insanlık dramına son verilmesi için geçen pazar günü ateşkes süreci başladı. Rusya, sivillerin tahliyesi için 3 kontrol noktası açıldığını duyurdu.

TRT Haber ekibi de o noktalardan birine, İdlib’in güneydoğusunda Halep’e bağlı El Ais köyüne gitti. Rejimin kontrolüne geçtikten sonra Halep bölgesi ve rejim mevzilerini ilk kez görüntüledi.

El Ais köyü ile rejim kontrolündeki El Hadr ilçesi yan yana. Rejim mevzileri ve yerleşim yerleri El Ais köyünden rahatlıkla görünüyor.

Ticari geçiş noktası olan tampon bölgede hareketlilik eskisi gibi değil. Tahliye noktasına ateşkese rağmen zaman zaman taciz ateşleri açılıyor.

Sivillerin Esed rejimine güveni yok

Bunun sebebi sivillerin yaşadığı korku. Yıllardır iç savaşın içinde bombardıman altında yaşayan sivillerin Esed rejimine güveni yok. İşkenceye maruz kalmaktan korkuyorlar. Bu yüzden röportaj vermekten bile çekiniyorlar.

Ateşkes ihlalleri de endişelerini artırıyor. Bir yandan da ekonomik sorunlar ve yoksullukla mücadele eden siviller düzenlerini bırakıp gitmek istemiyor.

Rejimin ateşkes sürecinden faydalanarak mevzileri güçlendirip yığınak yaptığı da iddia ediliyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin