Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Amor ziyaretinde, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve siyasi parti liderlerinin yanı sıra belediye başkanları, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler, gazeteciler ve STK temsilcileri ile görüşecek.

Görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ile iç ve dış siyasetteki gelişmeler değerlendirilecek.

15 Temmuz şehitleri için Meclis'i de ziyaret edecek

Ayrıca hukuk reformu, ifade ve basın özgürlüğü konuları ele alınacak. Gaziantep'teki görüşmelerde ise, mülteci entegrasyonu ve AB-Türkiye ilişkilerinde belediyelerin rolü değerlendirilecek.

Raportör Sanchez Amor, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına çelenk bırakmak için Meclis'i de ziyaret edecek. Temaslarının sonunda basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: TRT Haber