Dünya
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem18 Ocak 2020 Cumartesi 20:56 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 20:58
Endonezya'nın Papua eyaletinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi yok.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Papua eyaletinin başkenti Jayapura'nın 39 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 56 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
6,3 büyüklüğündeki depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Endonezya deprem papua eyaleti tsunami uyarısı