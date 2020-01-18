Kefer Naha…

Halep'in batısında binlerce sivilin yaşadığı ilçe. Ama artık binalar enkaz, sokaklar boş... Cuma günü Esed rejimi bu ilçeyi kana buladı.

Bir çocuğun oyuncağı yerde ve hayatını kaybeden bebekler bir tarafta... Belki yeni doğan bebekler belki de işte küçücük canlar yitip gitti. Oyuncakları ise enkazın altında kaldı.

Ateşkesi ihlal eden saldırılarını havadan ve karadan sürdüren rejim, sivilleri göçe zorluyor.

Çocuklarını alıp yollara düştüler

Halep’in batısında saldırıların başlamasıyla birlikte bölgedeki göç devam ediyor. İnsanlar Türkiye sınırına doğru kaçıyor. Yaklaşık 50 bin sivil son 2 günde evlerini terk etti.

Eşyalarını yüklediler, çocuklarını alıp yollara düştüler. Yol boyunca saldırı korkusu var. Ve çocuklar... Onlar da çıplak ayakla meçhule gidiyor.

İdlib'de son 2 ayda yapılan saldırılarda 300 binden fazla sivil evini barkını bıraktı, çamurun içinde yaşam mücadelesi veriyor. Siviller tüm imkanlarıyla kaçmaya çalışıyor. Kimi aracıyla yollara düştü kimi de kilometrelerce yürümeye katlanıyor. Çünkü onlar ölümden kaçıyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin