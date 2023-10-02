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Dünya
AA 02.10.2023 17:04

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı birçok çadır kampı su altında kaldı.

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı
[Fotograf: AA]

İdlib'de gece boyu süren sağanak, çadır kamplarda kalan yüzlerce sivili olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, İdlib'in kuzeydoğusundaki Ermenaz beldesinde sağanak nedeniyle 300 ailenin yaşadığı 40 çadır su altında kaldı.

Şiddetli yağıştan, Zammar, Ermenaz ile Bustan Cuma yerleşimlerinde kurulan çadır kampların etkilendiği ifade edilen açıklamaya göre, yüzlerce aile mağdur oldu.

Kampların bulunduğu bölgelere çok sayıda ekip sevk edildi ve su tahliyesi için yol açma çalışması yapıldı.

Suriye ordusu ile destekçilerinin saldırılarından kaçan yüz binlerce sivil, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin sınırında İdlib ilindeki derme çatma çadır kamplarda yaşıyor.

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