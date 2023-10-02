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Dünya
AA 02.10.2023 17:01

Karabağ'daki Ermeni sakinlerin, Azerbaycan'a entegrasyonunun detayları açıklandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Karabağ'daki Ermeni sakinlerin, din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklarını ve dillerini kullanabileceklerini bildirdi.

Karabağ'daki Ermeni sakinlerin, Azerbaycan'a entegrasyonunun detayları açıklandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı İdaresinden, Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonunun detaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, entegrasyon sürecinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde Azerbaycan Anayasası, kanunları ve uluslararası yükümlülükleri esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

Ermeni sakinlerin yaşadığı bölgelerde yönetimin Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla yürütüleceği, sakinlerin de özel temsilciliğin çalışmalarında yer alabileceği, ayrıca bölgede belediyelerin kurulacağı ve seçimlerin yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, bölgenin asayişi Azerbaycan İçişleri Bakanlığınca sağlanacak; Ermeni sakinler de Bakanlığa personel olarak alınabilecek.

Bölgedeki fiziki ve sosyal altyapıların (eğitim, sağlık, enerji, gaz, su, yol, iletişim) belirli sürede ülkenin ortalama gösterge seviyesine getirileceği, vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketinin uygulanacağı kaydedildi.

Bölgede Azerbaycan'ın ulusal para birimi manatın kullanımının sağlanacağı, Ermeni çiftçilere sübvansiyon verileceği açıklandı.

Ermeni sakinlerin, kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına sahip olacakları vurgulanan açıklamada, din ve inanç özgürlüğüne de sahip bulunacakları ve dillerini kullanabilecekleri, anıtlarının devlet tarafından korunacağı bilgisi verildi.

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