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Dünya
AA 02.10.2023 15:24

Gürcistan makamları ABD destekli projede 3 Sırp'ın "darbe dersi" verdiğini tespit etti

Gürcistan Güvenlik Dairesi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) desteklediği bir proje kapsamında Gürcistan'a gelen 3 Sırbistan vatandaşının "darbe dersi" verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Gürcistan makamları ABD destekli projede 3 Sırp'ın "darbe dersi" verdiğini tespit etti
[Fotograf: AA]

Güvenlik Dairesi'nin yetkilisi Baça Mgeladze, yaptığı açıklamada, Sırbistan vatandaşları Sinisa Sikman ile Jelena Stojsic ve Slobodan Jinoviç'in, USAID programının "Doğu-Batı Yönetim Enstitüsünün" davetlileri olarak 25 Eylül'de Gürcistan'a geldiklerini belirtti.

Mgeladze, söz konusu Sırbistan vatandaşlarının Gürcistan'a gelmelerinin resmi olarak bildirilen nedeninin, kültür alanında çalışan gruplara "Şiddet İçermeyen Stratejik Mücadele" konularında eğitimler vermek olduğunu ifade ederek, "Ancak soruşturma, bu kişilerin Gürcistan'a geliş amacının bu olmadığını ortaya çıkardı." dedi.

Güvenlik Dairesi yetkilisi, bu grubun, 26-29 Eylül tarihleri arasında başkent Tiflis'te bir otelde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sivil aktivistlere "Hükümeti şiddet yoluyla devirme süreçlerinin hazırlanması ve uygulanması" yönünde dersler verdiğini aktardı.

Derse katılanlara, "hükümet, devlet kurumları ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi karşıtı adımların atılması, yolların trafiğe kapatılması, idari binaların önünde çadırların kurulması gibi konularda bilgilerin verildiğini" kaydeden Mgeladze, "Ayrıca polis tarafından tutuklanmaya karşı koyma, meclis binasına baskın uygulaması ve yayın istasyonlarının kesilmesi konularda da derslerin yapıldığını" söyledi.

Mgeladze, soruşturma kapsamında Sikman, Stojsic ve Jinoviç'in Güvenlik Dairesi yetkililerine ifade verdiklerini belirterek "Gürcistan'da kalmalarının gerçek nedenini gizlemeye çalıştılar." şeklinde konuştu.

Gürcistan'da ekim ile aralık arasında hükümete karşı darbe planı hazırlandığı ve bu yönde bir soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Mgeladze, "Bu kişilerin 2003'te Gürcistan'da meydana gelen devrim (Gül Devrimi) olaylarıyla bağlantıları olduğu gibi, farklı yıllarda Sırbistan, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki benzer süreçlerle de bağlantıları vardı." dedi.

Sırbistan vatandaşlarının 30 Eylül'de Gürcistan'dan ayrıldıkları bilgisini paylaşan Mgeladze, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

"USAID tarafından açıklama bekliyoruz"

Güvenlik Dairesi'nden yapılan açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde bazı radikal grupları tarafından bir darbe planın hazırlandığını söyledi.

Bu grupların, Gürcistan'ın içinden ve dışından destek aldıklarını kaydeden Garibaşvili, "Dış ülkelerden aktif katılımının olduğunu gördük. Yabancı bir devletin vatandaşlarının ülkeye gelip burada adeta bir kültür-sanat alanı temsilcileri yetiştiriyormuş gibi gizlenerek eğitim vermesi endişe verici bir durumdur." dedi.

"ABD'nin Gürcistan'a yaptığı yardım tarihinde kara bir gündür"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise USAID ile ilgili soru işaretlerinin ortaya çıktığını belirterek, "Bu, ABD halkının parasının burada (Gürcistan'da) devrimci süreçleri planlamak için kullanıldığını gördüğümüz, ABD'nin Gürcistan'a yaptığı yardım tarihinde kara bir gündür." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Güvenlik Dairesi "3 Sırp'ın Tiflis'te verdiği dersler" hakkında görüntüleri de paylaştı.

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