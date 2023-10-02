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Dünya
AA 02.10.2023 15:09

Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), pilotlar ve kabin görevlilerinin parfüm kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor
[Fotograf: AA]

The Hindu sitesinin haberine göre DGCA, alkollü ürünlerin kullanımına ilişkin tüzükte değişiklik teklif etti.

Yönetmelikte halihazırda pilotlar ve kabin memurları hakkında uçuş öncesi ağız gargarası ve diş jeli gibi alkol içeren ürünlerin kullanımına ilişkin düzenleme olmasına karşın, önerilen yeni düzenlemede parfüm kullanımına da değinildi.

Yeni düzenlemede mürettebat tarafından parfüm kullanılmaması, aksi durumda alkolmetreyle yapılacak testlerin pozitif sonuç verebileceği duyuruldu

Sağlık durumları nedeniyle alkol içeren ürün veya ilaç kullanan mürettebatın, uçuş öncesi kurum doktoruna muayene olmaları gerektiği vurgulandı.

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