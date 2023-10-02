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Dünya
AA 02.10.2023 14:42

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi yaraladığı, 2 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenin'e bağlı Arrabe beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri 1 Filistinliyi darbetti. Yaralanan Filistinli Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin baskınında Arrabe beldesi yakınında enerji üretimi için kullanılan atık depolama sahasında çalışan Suheyb Yusuf es-Sadi ve Ali Kasım es-Sadi'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin depolama sahası tesisine ait bir kamyona da el koyduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

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