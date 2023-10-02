İran: Ulaşım yollarının herkesin menfaatini sağlayacak şekilde geliştirilmesine katılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nahçıvan dönüşü Zengezur Koridoru’na ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ulaşım yollarının herkesin menfaatini sağlayacak, refah getirecek şekilde geliştirilmesine katılıyoruz ancak jeopolitik değişimlere karşı olduğumuzu da vurguluyoruz." dedi.

Sınırların değişmesini kabul etmediklerini söyleyen Kenani, şöyle devam etti:

"Biz Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Karabağ'ın Azerbaycan'a iadesi konusunda tutumumuz netti ve bunu her zaman destekledik.

Ancak biz anlaşmazlıkların sınırların değiştirilmesi yoluyla çözülmesine karşıyız. 3+3 süreci çerçevesinde bölgesel diyalogları ve bu çerçevede ülkelerle istişareleri destekliyoruz."

Erdoğan'ın Zengezur koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Zengezur Koridoruna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bizim temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır. Hala bir savaşın egemen olduğu bir koridoru düşünmek mümkün değil. Çünkü gerek Zengezur gerek Laçin koridorlarını eğer barış koridoru olarak düşüneceksek kavga gürültü olmadan bu işi çözmemiz gerekiyor.

Hele hele bunların raylı sistem olduğunu düşünürsek, Türkiye'den gelen tren Nahçıvan'dan, Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'a gidecek. Ermenistan'dan geçme konusuna gelince. Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor, olumlu baktığı için de İran'dan artık Azerbaycan'a geçiş imkanı olabilecek. "