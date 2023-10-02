Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2023 13:46

Endonezya'da "Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı tren hattı" açıldı

Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Bandung kentini birbirine bağlayan "Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı tren (YHT) hattı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Endonezya'da "Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı tren hattı" açıldı

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çin ortaklığında başlatılan Cakarta-Bandung YHT Hattı'nın açılışını Devlet Başkanı Joko Widodo yaptı.

Widodo, açılış töreninde, çıkardığı sesten esinlenerek trene "Whoosh" ismini verdiklerini söyledi.

Trenin ulaşabildiği en yüksek hızın saatte 350 kilometreyi bulduğunu belirten Widodo, projeyi "çevre dostu toplu taşımacılığın modernizasyonu" olarak nitelendirdi.

Büyük bir kısmını Çin'in finanse ettiği, maliyeti 7,3 milyar doları bulan hat, başkent Cakarta ile Bandung kentini 142 kilometrelik demir yoluyla birbirine bağlıyor.

İnşasına 2015'te başlanan Güneydoğu Asya'nın ilk YHT projesinin yüzde 75'i Çin Kalkınma Bankasından alınan krediyle finanse edildi.

ETİKETLER
Endonezya Hızlı Tren
Sıradaki Haber
İngiltere’de uzman ve pratisyen hekimler, ikinci kez birlikte grev düzenliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor
15:08
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Ukrayna'yı desteklememek hata olur
15:10
Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bozlağan için başsağlığı mesajı
14:52
Sırbistan, Kosova sınır hattındaki ordu mensuplarının sayısını azalttığını duyurdu
15:02
Ordu'da hamsiyle hazırlanan içli tava tescillendi
Artvin'de kayıp tarihi çeşmenin kitabesi bulundu
Artvin'de kayıp tarihi çeşmenin kitabesi bulundu
FOTO FOKUS
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ