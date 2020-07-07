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İdlib'de 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında devriye icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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