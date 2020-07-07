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Gana'da Devlet Bakanı COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Gana'da Devlet Bakanı Yaw Osafo Mafo'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mafo'ya yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Nkrumah, Mafo'nun durumunun stabil olduğunu aktararak, "COVID-19'un tedbirleri kapsamında Osafo Mafo, evinde karantinaya girdi. Kendisi kamuoyunu uygun bir şekilde bilgilendirmemiz talimatını verdi" ifadelerini kullandı.
Gana'da daha önce 3 bakan ve bakan yardımcısı COVID-19'a yakalamıştı.
Ülkede şimdiye kadar 20 binden fazla COVID-19 vakası görülürken, 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Gana koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 20:50
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