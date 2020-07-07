Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mafo'ya yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Nkrumah, Mafo'nun durumunun stabil olduğunu aktararak, "COVID-19'un tedbirleri kapsamında Osafo Mafo, evinde karantinaya girdi. Kendisi kamuoyunu uygun bir şekilde bilgilendirmemiz talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

Gana'da daha önce 3 bakan ve bakan yardımcısı COVID-19'a yakalamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 20 binden fazla COVID-19 vakası görülürken, 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.