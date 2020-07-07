Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Alman ve İrlandalı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmeleri yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile lmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasındaki telefon görüşmesinde, turizm, Avrupa Birliği ilişkileri ile Libya ve Doğu Akdeniz'in de aralarında bulunduğu bölgesel konular ele alındı.
Çavuşoğlu, Coveney ile yaptığı görüşmede ise mevkidaşını Savunma Bakanlığı görevine de getirilmesi nedeniyle tebrik etti.
Sıradaki Haber
İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 28 bin 392'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz