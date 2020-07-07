Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile lmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasındaki telefon görüşmesinde, turizm, Avrupa Birliği ilişkileri ile Libya ve Doğu Akdeniz'in de aralarında bulunduğu bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Coveney ile yaptığı görüşmede ise mevkidaşını Savunma Bakanlığı görevine de getirilmesi nedeniyle tebrik etti.