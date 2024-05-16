Ibu Yanardağı için uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, geçen haftadan beri patlamaların olduğu Ibu Yanardağı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Wafid, eyalete bağlı Halmahera Adası'ndaki yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin 3'ten 4'e, en yüksek seviyeye çıkartıldığını belirtti.

Yetkililer, yerel halk ve turistlere 1325 metre yüksekliğindeki Ibu Yanardağı'nın 7 kilometre çevresinde herhangi bir faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor

Ibu Yanardağı'nın 13 Mayıs'ta patlaması sonucu çevrede kül bulutları oluşmuştu.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın patlama sırasında püskürttüğü volkanik küllerin, zirveden yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve patlamanın 5 dakika 6 saniye sürdüğünü kaydetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.