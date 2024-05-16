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Dünya
AA 16.05.2024 16:08

Hırvatistan'da Gordan Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi

Hırvatistan'da 17 Nisan'da yapılan genel seçimin ardından Gordan Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi.

Hırvatistan'da Gordan Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi
[Fotograf: AFP]

Başkent Zagreb'de düzenlenen parlamento oturumuna, 151 sandalyeli meclisteki 150 milletvekili katıldı.

İktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Jandrokovic, oylamada 6'ya karşı 144 oyla meclis başkanı oldu.

Jandrokovic, burada yaptığı konuşmada, 2016 ve 2020'nin ardından bugün, üçüncü kez aynı göreve seçilmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Yeni seçilen milletvekillerini bir kez daha tebrik ediyorum, pek çoğu ilk kez meclis sıralarına oturuyor. Hepimize hep birlikte kaliteli bir görev diliyorum." dedi.

Yeni hükümetin belirleneceği oturumun, gelecek günlerde yapılması bekleniyor.

HDZ'nin 3. dönem zaferi

Ülkede 17 Nisan'da düzenlenen genel seçimde, HDZ 61 milletvekilliği kazanarak zafer ilan etmişti.

Sosyal Demokrat Parti (SDP), Merkez, Halk Partisi-Reformcular, Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Adı ve Soyadı Olan Partinin (SSIP) oluşturduğu "Adalet Nehirleri" İttifakı ise 42 sandalyeyle ikinci sırada yer almıştı.

"Vatan Hareketi" İttifakı ulusal meclise 14 milletvekili sokarken, "Most ve ortakları" İttifakı 11, "Yapabiliriz" İttifakı 10, Istra Demokrat Partisi (IDS) 2, Bağımsız Kuzey Platformu 2, Odak-Cumhuriyet İttifakı 1 milletvekiliyle ulusal meclise girmişti.

Ulusal Mecliste ayrıca azınlık partilerinden 8 milletvekili de yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da, 2016 ve 2020'deki genel seçimleri de kazanan HDZ, bu seçimdeki başarısıyla üçüncü dönem zaferini ilan etti.

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