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Dünya
AA 16.05.2024 15:44

AB'den Meta'ya "çocuk güvenliği" soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'da reşit olmayanların korunmasına ilişkin Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Meta hakkında soruşturma başlattı.

AB'den Meta'ya "çocuk güvenliği" soruşturması
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, Meta'nın çocukların korunmasıyla bağlantılı alanlarda AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Komisyonun, Facebook ve Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceği ve aynı zamanda "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan sonuca yol açabileceği belirtilen açıklamada, Meta'nın uygulamaya koyduğu yaş doğrulama yöntemlerinin de sorunlu olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, Komisyon bu konuda ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edecek.

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar katı kurallara tabi tutuluyor. Teknoloji şirketlerinin, platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele etmek için çeşitli tedbirler uygulaması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak para cezaları uygulayabiliyor.

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