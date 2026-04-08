AA 08.04.2026 12:42

IATA'dan "jet yakıtı piyasasının normale dönmesi aylar sürecek" uyarısı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), İran ile ABD arasındaki geçici ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde dahi jet yakıtı arzının normale dönmesinin aylar süreceğini bildirdi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran ateşkesinin havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Ateşkes sonucunda ham petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini ancak rafineriler üzerindeki etkiler nedeniyle jet yakıtı maliyetlerinin bir süre daha nispeten yüksek kalacağını belirten Walsh, "Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile Orta Doğu'daki rafineri kapasitesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle arzın olması gereken seviyeye dönmesi birkaç ay alacak." diye konuştu.

Walsh, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı biçimde açılmasının petrol ve jet yakıtı da dahil rafine ürünler açısından çok olumlu olacağını ifade etti.

Avrupa'nın jet yakıt talebinin yaklaşık yüzde 30’u Basra Körfezi’nden karşılanıyordu. Yaşanan kesinti nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıkmıştı.

İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilmiş, bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulunmuştu.

Sıradaki Haber
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor
Şehit babasının yolunda nöbet tutuyor
Şehit babasının yolunda nöbet tutuyor
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
