İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Safad ve Savane beldelerine sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde saldırı tehdidinde bulunduğu noktayı hedef aldı.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara beldesi de hava saldırısına uğradı.

İsrail'e ait insansız hava araçları Kasimiyye beldesinde bir aracı, Kefr Dunin beldesinde ise bir motosikleti hedef aldı. Saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

Sınıra yakın Kefre ve Mecdel Silm bölgeleri de İsrail topçularınca vuruldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.