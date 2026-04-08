Dünya
AFP 08.04.2026 12:17

Yunanistan 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor

Yunanistan Başbakanı, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacağını açıkladı.

Yunanistan 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor

Yunanistan'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi yasaklanıyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkede 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyaya erişimlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Miçotakis, yasak gerekçesi olarak sosyal medya kullanımı nedeniyle yükselen kaygı bozukluğu oranlarını, uyku problemlerini ve çevrimiçi platformlara olan bağımlılıkları gösterdi.

Miçotakis, “Zor ama gerekli bir adım atmaya karar verdik” diyerek açıkladığı kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Amacımız AB'yi bu yönde itmek," diyen Miçotakis, çocuklara da hitaben “Eminim ki birçok küçük çocuk bana kızacak. Eğer sizin yaşınızda olsaydım belki ben de aynı şekilde hissederdim, ama bizim rolümüz hoş görünmek değil. Size karşı dürüst olmak istiyorum. Son yıllarda birçok ebeveynle konuştum ve hepsi bana aynı şeyi söylüyor, çocuklarının iyi uyumadığını, kolayca strese girdiğini ve sürekli cep telefonlarıyla meşgul olduğunu söylüyorlar.” dedi.

“Çocukların zihni dinlenmiyor.” diyen başbakan, çocuklara hitabında “Birkaç yıl içinde olumlu olarak değerlendireceksiniz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki sosyal medya yasaklarında siber zorbalığında bir neden olduğu belirtilirken ülkede kurulan yardım merkezini kullananların yüzde 75'nin ilkokul çağındaki çocukları olduğu belirtiliyor.

Yunanistan
