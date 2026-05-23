Gündem
AA 23.05.2026 12:35

Bakan Çiftçi’den sürücüler için kritik uyarılar

Sürücülere hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve yorgun şekilde yola çıkmamaları uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, amaçlarının ceza değil can kaybını önlemek olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını söyledi.

Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

