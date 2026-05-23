Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2026 12:37

Bayram nedeniyle hava yolu taşımacılığında 1506 ek sefer planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu taşımacılığında 1214'ü iç ve 292'si dış hat olmak üzere toplam 1506 ek sefer planlandığını açıkladı.

Bayram nedeniyle hava yolu taşımacılığında 1506 ek sefer planlandı

 

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi için hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini kaydeden Uraloğlu, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız, operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde, iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin dış hatlarda düzenleneceğini ifade ederek, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını vurguladı.

Hava yollarının, operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız, ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ulaşım Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Ankara’da damperi açık kamyon üst geçidi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Emine Erdoğan'dan "Şule: Senin Hikayen" dizisi paylaşımı
12:51
YSK’dan 31 Mart seçimleri için iptal talebine ret
12:43
Sığırların sağlığı yerli projeyle artık anlık takip edilecek
12:36
Bakan Çiftçi’den sürücüler için kritik uyarılar
12:28
Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı'nın sonuçları açıklandı
12:58
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
İnci kefali için atlı jandarma devriyede
İnci kefali için atlı jandarma devriyede
FOTO FOKUS
Ankara’da damperi açık kamyon üst geçidi yıktı
Ankara’da damperi açık kamyon üst geçidi yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ