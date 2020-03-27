Haber Giriş: Kaynak: AA
Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü
İran'ın desteklediği Husi milislere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğü açıklandı.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran'ın desteklediği Husilerin silahlı insansız hava araçlarıyla Ebha ve Hamis Muşeyt kentlerine saldırı düzenlemeyi hedeflediğini ancak bunu engellediklerini açıkladı.
Maliki, söz konusu silahlı insansız hava araçlarının koalisyon güçleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğünü ifade etti.
Etiketler: SİHA husiler Suudi ArabistanSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 06:06
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