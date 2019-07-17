Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, sözde Husi silahlı kuvvetlerinin insansız hava araçları (İHA) ile Suudi Arabistan’ın Cizan Havalimanı’nda askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. Haberde, saldırının ardından havalimanında seferlerin durdurulduğu da aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada ise İHA’ların Yemen topraklarında imha edildiği aktartıldı.

Koalisyon güçleri, Abha, Cizan ve Kral Halid Havaalanlarını hedef alan Husilere ait İHA’ların vurulduğu belirtildi.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Al Jazeera, El-Mesire