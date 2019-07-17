Terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/T9fIfQNb9H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Temmuz 2019

Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber