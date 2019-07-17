Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, dün güvenlik nedeniyle İranlılara vize verilmesini askıya aldıklarını açıkladı.

Kararın iki ülke arasındaki ilişkilerle bir bağlantısı olmadığını söyleyen Silva, kararın gerekçelerini daha sonra açıklayacağını ancak bu açıklamanın kamuya duyurlmayacağını söyledi.

Muhafazakar CDS-PP partisi milletvekili Joao Goncalves Pereira, “İranlılar için vizelerin iki veya üç hafta boyunca askıya alındığı bilgisini aldık ve bunu onaylamak istedik” dedi.

Lizbon'daki İran Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Reuters