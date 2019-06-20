Yemen'deki Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan habere göre, insansız hava araçları (İHA) Suudi Arabistan'ın Cazan Havaalimanı'nda yer alan askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Husilerin sözde askeri sözcüsü Yahya Seri, İHA'ların Cazan Havalimanı'nda yer alan askeri hedeflere birçok saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Saldırıların ardından havaalanında seferlerin durduğunu öne süren Yahya Seri, ellerinde bulunan İHA ve balistik füzeleri ile Suudi Arabistan'daki birçok önemli noktayı vurabileceklerini savundu.

Kaynak: El Mesire