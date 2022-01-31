Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Husilerden balistik füze saldırısı: 4 sivil öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'deki İran destekli Husi güçlerince Şebve ilindeki bir mescide balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının Safha bölgesi Useylan beldesindeki Abdullah bin Mesud Camii'nde büyük hasara yol açtığı ve çevredeki araçların da yanmasına sebep olduğu kaydedildi.
Olaya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Etiketler: İran
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