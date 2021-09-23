Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da yaptığı basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, Beyda ilindeki aşiretlerin de desteğiyle, kontrolleri altında olmayan bölgeleri de ele geçirerek kentin tamamını kontrol altına aldıklarını belirtti.

"Özgürlüğün Şafağı" adını verdikleri operasyon ile 48 saat içinde 2 bin 700 kilometre kare alanı ele geçirdiklerini kaydeden Seri, Es-Savmaa ve Mesura ilçeleri ile Ebyen kenti sınırındaki Mukeyras ilçesinin bir kısmını kontrol altına aldıklarını aktardı.

Hükümetten açıklama gelmedi

Seri, söz konusu operasyonda karşı cepheden 70 kişinin öldürüldüğünü, 120 kişinin yaralandığını, 40 kişinin esir edildiğini ve 10 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini dile getirdi.

Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler ve hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.