Açık -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2024 00:12

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir kargo gemisini gemisavar füzeleriyle vurduklarını açıkladı.

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, Aden Körfezi'nde ABD kargo gemisi OCEAN JAZZ'ı gemisavar füzeleriyle hedef aldığını söyledi.

Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

"ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt mutlaka gelecektir. Herhangi bir yeni saldırı cevapsız ve cezasız kalmayacaktır." diyen Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Seri, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik herhangi bir saldırısına da Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki tüm tehdit unsurlarını hedef alarak karşılık vereceklerini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü kaydetti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

ETİKETLER
Yemen
Sıradaki Haber
ABD'nin en büyük eyalet üniversitesinde öğretim üyeleri bir haftalık grev başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:24
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
01:03
ABD ve İngiltere Husi hedeflerine saldırı düzenledi
00:42
Ataşehir'de bir dairenin balkonu çöktü
00:35
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
00:33
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'dan "Lübnan’ın iç kesimlerine saldırı" iması
00:28
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ