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Dünya
AA 22.01.2024 23:43

Ekvador'da eski FARC liderlerinden Landazuri yakalandı

Ekvador'da polis, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) liderlerinden, "Gringo" lakaplı Carlos Arturo Landazuri'yi yakaladığını duyurdu.

Ekvador'da eski FARC liderlerinden Landazuri yakalandı
[Fotograf: AFP]

Ekvador Ulusal Polisinden yapılan açıklamaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan eski FARC liderlerinden Kolombiyalı Gringo'nun, Imbabura eyaletindeki bir evde olduğu tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı, Gringo'nun gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da birçok suçun faili olarak gösterilmişti

"FARC'ın Oliver Sinisterra Cehpesi komutanı" olarak da bilinen Gringo, hem Kolombiya'da hem de Ekvador'da birçok suçun faili olarak gösterilmişti.

Ekvador basınında, Gringo'nun yakalanmasıyla organize suç örgütlerine büyük darbe vurulduğu yönünde değerlendirme yapılıyor.

Güvenlik güçleri, 15 Aralık 2023'te Ekvador'un Kolombiya sınırındaki Esmeraldas kentinde düzenlediği operasyonda da Oliver Sinisterra Cephesine mensup 15 kişiyi yakalamayı başarmıştı.

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